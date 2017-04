Con Vodafone Happy più "sorrisi" e premi per i clienti storici

Parte lunedì 10 aprile 'Vodafone Happy', che premia i clienti per il tempo passato insieme.

"Parte lunedì 10 aprile 'Vodafone Happy', il nuovo programma di Vodafone che premia i propri clienti per il tempo passato insieme. L'iniziativa è rivolta a tutti i clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento, e per partecipare è necessario registrarsi tramite l'app My Vodafone, il sito web, il numero di assistenza clienti 42626 o recarsi presso uno dei negozi Vodafone. Una volta iscritti, ad ogni ricarica o fattura, i clienti riceveranno tramite SMS un numero di 'sorrisi' - proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata - che potranno poi essere convertiti in premi: da Giga extra a video illimitati; da accessori high tech ad una serie di benefici, sconti o agevolazioni di partner d'eccezione" viene annunciato dall'azienda Tlc.



Nello specifico: "un euro corrisponde a: 10 sorrisi per chi è cliente Vodafone da meno di tre anni e, rispettivamente, a 20 e 30 sorrisi per chi lo è da almeno tre e dieci anni. Tutti i clienti che si iscriveranno al programma entro il 30 aprile, riceveranno un bonus di benvenuto anch'esso corrispondente agli anni di permanenza in Vodafone: 100 sorrisi per chi è in Vodafone da meno di tre anni, 200 per chi lo è da almeno tre, 300 per i clienti che lo sono almeno da dieci. Tramite la app My Vodafone sarà possibile visualizzare i 'sorrisi' accumulati e richiedere i propri premi, disponibili anche su sito web e negozi Vodafone".



"Parte integrante del programma è anche 'Happy Friday', l'iniziativa tramite cui tutti i clienti iscritti al programma 'Vodafone Happy' che utilizzano la app My Vodafone, ogni venerdì, riceveranno un ulteriore regalo da scoprire sull'app, senza consumare i propri 'sorrisi'", viene precisato infine.