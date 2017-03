8 marzo Vodafone: 4 giga e Patrick Dempsey in regalo

Vodafone festeggia l'8 marzo con 4 Giga in regalo per tutti i clienti ed un concorso dove si può vincere un pranzo con Patrick Dempsey.

"Vodafone Italia festeggia tutte le donne con due iniziative: dalla mezzanotte di martedì 7 marzo e per le successive 24 ore - viene illustrato in una nota della multinazionale delle telecomunicazioni -, tutti i clienti Vodafone (privati, professionisti e aziende) avranno 4 Giga in regalo per navigare senza consumare quelli della propria offerta, utilizzando tutta la potenza della rete 4G Vodafone, che raggiunge oltre il 97% della popolazione in oltre 6.700 comuni, di cui 1.000 in 4G+."



"L'iniziativa dell'8 marzo, che fa parte del programma 'We CARE' per consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti, è valida in Italia e si attiva automaticamente su smartphone, tablet e Internet key. Terminati i 4 Giga disponibili i clienti continueranno a navigare con la propria offerta, se prevede traffico dati", si specifica.



"Per l'occasione Vodafone Italia, in collaborazione con il Team Red, ha realizzato uno spot celebrativo dove il nuovo volto di Vodafone, Patrick Dempsey, rende omaggio a tutte le donne. E proprio Patrick Dempsey è al centro della seconda iniziativa di Vodafone dedicata all'8 marzo. Tutte le clienti consumer di Vodafone Italia, possono partecipare al concorso per trascorrere una giornata sul set di uno spot di Vodafone e pranzare con il divo hollywoodiano. Ci si potrà iscrivere a partire da oggi e fino all'8 marzo su voda.it/8marzo o nella sezione '8 Marzo' dell'app My Vodafone. Il 22 aprile 2017 verranno estratte le 10 fortunate che potranno così conoscere di persona l'ex Dottor Stranamore" rendono noto infine dall'azienda TLC.