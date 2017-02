Virginia Raggi interrogatorio: cosa c'è dietro alla polizza a vita di Romeo?

Durante l'interrogatorio di ieri i magistrati chiedono a Virginia Raggi, indagata per abuso d'ufficio e falso a causa della nomina del fratello dell'ex capo del personale capitolino Raffaele Marra, perché Salvatore Romeo, dipendente comunale assurto a capo della segreteria politica del sindaco di Roma, l'ha scelta come beneficiaria di una sua polizza a vita del valore di 30mila euro.



Il cambio di beneficiario sarebbe avvenuto pochi mesi prima che Virginia Raggi concorresse alle "comunarie" del M5S, quando quindi era ancora consigliere comunale nell'amministrazione Marino. Circa sei mesi dopo questo cambio di beneficiario, la Raggi ha "promosso" Salvatore Romeo triplicandogli lo stipendio.



Romeo, che fu fotografato con il sindaco 5 Stelle sul tetto del Campidoglio, si è dimesso a dicembre dopo l'arresto di Raffaele Marra per corruzione.



Secondo le anticipazioni de Il Fatto Quotidiano e dell'Espresso, il 51enne dipendente comunale nel 2013 avrebbe "investito circa 100mila euro su una decina di polizze vita: tra i beneficiari, oltre a parenti, anche attivisti M5S". Da sottolineare che prima di divenire capo della segreteria politica della Raggi, Romeo guadagnava 39mila euro lordi all'anno.



Ai magistrati, Virginia Raggi avrebbe detto di non aver mai saputo di essere beneficiaria di questa polizza a vita, ma ovviamente non si comprende perché Romeo avrebbe dovuto tenere nascosto il suo "atto di generosità".



Secondo l'ipotesi del Corriere della Sera, i soldi della polizza a vita li avrebbe messi in realtà qualcuno che aveva scommesso sulla vittoria di Virginia Raggi in Campidoglio.



La Repubblica invece riporta voci da ambienti 5 Stelle che spiegherebbero che in realtà la politica non c'entra perché sarebbe solo da interpretare come un "gesto generoso di un uomo a beneficio di una donna che aveva a cuore nell'eventualità gli fosse sopravvissuta". Spiegazione però che causerebbe comunque altri guai a Virginia Raggi, poiché la promozione di Romeo sarebbe da vedere sotto tutta un'altra luce.



Ma che spiegazione però avrebbero le altre polizze (in tutto almeno 3) accese da Romeo? Da qui l'ombra dei possibili voti "comprati". Romeo potrebbe essere stato "utilizzato" come una sorta di garante per quel bacino di voti venuti da destra e che hanno affossato la cordata Marcello De Vito - Roberta Lombardi. Pochi giorni fa era inoltre trapelata l'esistenza di un presunto dossier ai danni di De Vito, attuale presidente dell'Assemblea capitolina, su cui la Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo.

L'altro competitor alle comunarie era invece Daniele Frongia, che si ritirò facendo convergere i voti sulla Raggi, per poi essere scelto come vicesindaco.



A tutto ciò si aggiunge che Andrea Mazzillo, il tesoriere della campagna elettorale di Virginia Raggi, poi promosso assessore al Bilancio, ha "secretato" tutti i versamenti inferiori ai 5mila euro.