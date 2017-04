Roma: Raggi vieta centurioni e risciò ma Tar Lazio sospende ordinanza

Il Tar del Lazio ha sospeso l'ordinanza del sindaco di Roma M5S Virginia Raggi che vietò l'attività dei centurioni e dei risciò.

Il Tar del Lazio sospende l'ordinanza con ui, il 1 dicembre 2016, il sindaco di Roma Virginia Raggi aveva vietato l'attività dei centurioni, che di norma sostano davanti al Colosseo in attesa dei turisti a cui propongono di posare per uno scatto davanti ai monumenti storici. Sospesa anche l'ordinanza che vietava i risciò.



Per il Tar del Lazio, infatti, l'ordinanza del sindaco M5S non poteva essere emessa perché mancherebbero i presupposti dell'"emergenza" e quindi non appare giustificato "il divieto, reiterato e indiscriminato, di svolgere un'attività lecita, ancorché soggetta ad autorizzazione".