Roma M5S: dimissioni Berdini ma Raggi le respinge con riserva

Paolo Berdini, assessore all'Urbanistrica di Roma, rassegna le proprie dimissioni dopo le dichiarazioni sul sindaco Virginia Raggi apparse su La Stampa. Raggi le respinge con riserva.

"Ho incontrato Virginia Raggi in Campidoglio: le ho ribadito la stima che merita. Provo profonda amarezza per la situazione che si è venuta a creare. Ne ho preso atto e, pertanto, ho rimesso il mandato conferitomi dalla sindaca lo scorso luglio" annuncia l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Paolo Berdini dopo l'incontro con il sindaco di Roma M5S a seguito della bufera che si era scatenata per via di alcune sue dichiarazioni pubblicate su La Stampa.



Le dimissioni di Berdini però non sono state accettate, almeno per il momento. Virginia Raggi dichiara infatti: "Ho incontrato l'assessore Berdini chiedendogli chiarimenti. Si è scusato e ha rimesso nelle mie mani le deleghe che gli avevo assegnato lo scorso luglio. Ho respinto le sue dimissioni con riserva".