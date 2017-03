Raggi fa il vento al ristorante. Il sindaco: è una bufala. Ma chef conferma

Il settimanle Oggi scrive che Virginia Raggi non ha pagato dopo una cena al ristorante. Il sindaco di Roma dà un'altra versione dei fatti e bolla la notizia come una bufala. Ma lo chef conferma che la Raggi ha fatto "il vento".

"Ci risiamo. Per attaccarci inventano notizie di sana pianta. Stavolta sarei andata in un 'noto ristorante romano' dove avrei cenato e sarei andata via senza pagare. L'obiettivo è evidente: far credere che abbia voluto farmi offrire la cena dal ristoratore", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, commentando il gossip pubblicato sul settimanale Oggi.



La pentastellata aggiunge: "È triste ma sono costretta a fare una precisazione - quella che chi ha scritto o ripreso l'articolo avrebbe dovuto fare per correttezza professionale e non ha fatto - e raccontare la verità: dopo cena, ho raggiunto un gruppo di amici che cenavano in quel locale. Ovviamente, non ho cenato una seconda volta. Per la 'cronaca' devo ammettere che, però, ho bevuto un bicchiere d'acqua del rubinetto. Ecco, ho svelato l'arcano. Peraltro, proprio il 'noto ristoratore' dispiaciuto del fatto che non avessi assaggiato le sue specialità, mi ha invitato a tornare. Curioso, no?".



La versione del settimanale in realtà è un'altra, precisando che lo chef conferma la loro versione. Oggi riporta che la la Raggi era a cena in compagnia all'Osteria da Benito, a Roma. "Al dolce, - ribadisce il settimanale - Lo chef e proprietario è uscito dalla cucina per conoscere l'illustre cliente: «È stato un piacere averla qui», le ha detto. Virginia ha ringraziato, salutato con cordialità, e poi se n'è andata con il suo accompagnatore. Senza pagare. Di certo, un malinteso: la Raggi avrà pensato che l'onore di averla avuta a cena fosse un compenso sufficiente. Ma lo chef ci è rimasto di sasso".