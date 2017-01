Raggi eleggibile: respinto ricorso su contratto con Grillo e Casaleggio

"Tanto rumore per nulla. Dopo la batosta elettorale a Roma, il PD ne subisce un'altra in Tribunale. Il giudice non ha accolto la richiesta con la quale i dem cercavano di ribaltare il risultato delle urne che ha visto il M5S vincere. Speravano di rendere nulla la nostra vittoria, paragonando la stipula del Codice di comportamento del M5S ad un accordo di una associazione segreta", spiega Virginia Raggi sul blog di Beppe Grillo, commentando il fatto che il Tribunale Civile di Roma ha rigettato il ricorso dell'avvocato Venerando Monello sul contratto stipulato tra l'allora candidata a sindaco ed il MoVimento 5 Stelle nelle persone di Grillo e il defunto Gianroberto Casaleggio.



In primo luogo, i giudici hanno sostenuto che l'avvocato Monello non è "titolare di un interesse ad agire". Il Tribunale ha poi rilevato che la sottoscrizione del contratto stipulato dalla Raggi, che prevede anche una penale di 150mila euro in caso di cambio di casacca, non rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge. Secondo la tesi di Monello, invece, Virginia Raggi andava dichiarata ineleggibile paragondando quello del M5S ad un accordo di una associazione segreta.



"La sentenza conferma che si tratta di un ricorso di natura meramente politica. Le cause di ineleggibilità vengono normate per legge, non è questo il caso, mentre per dichiarare nullo un contratto non poteva essere utilizzato questo strumento giuridico. Ora gli esponenti del Pd che hanno sostenuto questo ricorso e chiesto l'ineleggibilità di Raggi valutino se non sia il caso di fare loro un passo indietro" spiega l'avvocato Ervin Rupnik, legale del sindaco pentastellato.