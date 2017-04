Raggi, Roma cambia: dal Bilancio Partecipativo alle petizioni elettroniche

Virginia Raggi annuncia che il M5S ha presentato una proposta di delibera di modifica dello Statuto di Roma Capitale per introdurre nuovi strumenti di democrazia diretta.

"Il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di delibera di modifica dello Statuto di Roma Capitale per introdurre nuovi strumenti di democrazia diretta: referendum propositivo, abrogativo e consultivo senza quorum, bilancio partecipativo, petizioni popolari elettroniche e consultazioni online. Passeremo dalla città di 'Mafia Capitale' a 'Roma Capitale della democrazia diretta e della trasparenza'. Si tratta di una rivoluzione culturale" annuncia Virginia Raggi.



"Devono essere i cittadini e le comunità locali a governare le città attraverso internet, utilizzando l'intelligenza collettiva. - spiega quindi il sindaco di Roma - Le petizioni popolari elettroniche sono uno strumento antichissimo con il quale il cittadino presenta alle istituzioni una richiesta o una proposta".



La Raggi quindi ricorda: "Il Parlamento Italiano in quasi 70 anni di storia dell'attuale Costituzione non ha mai approvato una legge attuativa dell'articolo 50 della Costituzione, che disciplina le petizioni popolari. - ed aggiunge - All'estero, invece, questo istituto di partecipazione è utilizzato in varie forme. Il Parlamento del Regno Unito ha dato la possibilità ai cittadini inglesi di presentare petizioni popolari attraverso internet, raccogliere online ulteriori adesioni, ed illustrarle direttamente all'interno della Camera dei Comuni britannica. Il MoVimento 5 Stelle avvia questo percorso in meno di un anno di governo".



Il sindaco M5S sottolinea invece che con il "referendum propositivo, abrogativo e consultivo, senza quorum i cittadini romani avranno la possibilità di sottoporre una proposta al voto popolare e l'amministrazione sarà tenuta a metterla in pratica. Abbiamo anche previsto la possibilità di sperimentare il voto elettronico - e-voting - in cabina elettorale per i referendum locali".



Infine, annuncia il primo cittadino, "verrà inserito il bilancio partecipativo, già diffuso in alcuni Comuni italiani tra cui Mira e Ragusa, governati dal M5S" evidenziando come "dal 1996 il Bilancio Partecipativo è stato riconosciuto dall'Onu come una delle migliori pratiche di governance urbana nel mondo".