Polizza, Raggi: non ho ricevuto un solo euro. La replica del sindaco

"Ieri ho affrontato un interrogatorio di 8 ore, lungo ma cordiale, durante il quale ho fornito ai pubblici ministeri tutte le informazioni che mi hanno richiesto.

Mi sono messa a disposizione dei Magistrati e sono serena perchè ho chiarito la mia posizione sulla vicenda" scrive Virginia Raggi su Facebook, poco dopo la replica di Salvatore Romeo che ha precisato perché ha intestato due polizze vita al sindaco di Roma.



Per "evitare qualsiasi strumentalizzazione sulla questione che mi coinvolge non intendo né posso, allo stato, riferire altro: unici deputati a parlare della vicenda per mio conto sono gli Avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo. Nessun altro", chiarisce quindi la Raggi.



"Per quanto riguarda le polizze assicurative - precisa - ho spiegato ai magistrati che non ne sapevo nulla, nè potevo saperlo visto che si tratta di polizze da investimento che non presuppongono la firma del beneficiario e soprattutto secondo la stessa procura 'non costituirebbero fatto penalmente rilevante in quanto non emergerebbe un'utilità corruttiva'. Non ho ricevuto un solo euro e sto valutando con i miei Avvocati di querelare chiunque in queste ore - anche sui giornali - inventi o ipotizzi che io possa aver ricevuto un vantaggio da questa operazione, a me totalmente ignota sino a ieri pomeriggio".



"Del fatto che Roma abbia approvato il bilancio preventivo in tempi record il 31 gennaio, prima delle altre grandi città, non ho visto che qualche trafiletto. . aggiunge quindi il sindaco - Basta gossip. Sono sindaco di una Capitale che deve rinascere. Sono diventata Sindaco perché i romani hanno creduto nel programma del MoVimento 5 Stelle. La prossima settimana inizierà il piano buche che sarà solo il primo di una lunga serie di interventi per sistemare Roma".



Virginia Raggi annuncia quindi che stasera sarà ospite di Enrico Mentana su La7 "per rispondere a tutte le domande che vorrà pormi in merito alle vicende di questi giorni e al futuro di Roma".