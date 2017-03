Firme false M5S: scoppia anche il caso Roma? Raggi: nessuna irregolarità

Alessandro Onorato, il consigliere per la lista Marchini, mette in dubbio che le firme raccolte a Roma per la candidatura di Virginia Raggi siano state raccolte trasparentemente. Il sindaco di Roma però assicura che "non c'è alcuna irregolarità".

Dopo lo scandalo sulle presunte irregolarità a Palermo e Bologna, anche nella Capitale comincia ad aleggiare il sospetto che siano state raccolte firme false per la candidatura del sindaco di Roma Virginia Raggi.



Il dubbio viene instillato in un servizio de Le Iene Show andato in onda ieri sera, poiché una intervista Alessandro Onorato, il consigliere per la lista Marchini, spiega che il modulo con cui si presentano le firme dei cittadini è datato 20 aprile 2016 ed indica 1.352 firme.



Il problema, sottolinea però Onorato, è che il giorno fissato dal MoVimento 5 Stelle per il Firma Day, cioè la raccolta delle firme, era il 23 aprile. "O sono veggenti o c'è un falso", sottolinea quindi Onorato ai microfoni di Filippo Roma.



Il sindaco Raggi è stato raggiunto dalle Iene in montagna dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, e smentisce questa ricostruzione: "Abbiamo sempre risposto tramite i delegati di lista, che sono peraltro due avvocati, mi hanno rassicurato. Comunque effettueremo anche ulteriori accertamenti e verifiche ma da quello che mi viene rappresentato dai miei stessi delegati non c'è alcuna irregolarità".

Zara Marini Silvi

27/03/2017

