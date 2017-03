Virginia Raffaele: incinta? Non sono io nelle foto di Diva e Donna

Il settimanale di gossip Diva & Donna scambia Virginia Raffaele per una sconosciuta che passeggia per le vie di Roma e, viste le forme arrotondate, si domanda anche se l'imitatrice è incinta.

Virginia Raffaele incinta? E' quanto ci si domanda in un articolo pubblicato sul settimanale di gossip Diva & Donna, che mostra alcune foto di una donna in tuta per le vie di Roma, senza trucco e dalle forme arrotondate. L'attrice e comica, famosa per l'imitazione di Belen Rodriguez, è quindi in dolce attesa?



La smentita arriva direttamente da Virginia Raffaele, ed è doppia. L'imitatrice infatti non solo assicura di non aspettare alcun bambino ma precisa che la donna fotografata non è assolutamente lei. "Ragazzi, mi duole deludervi, ma stavolta i paparazzi hanno sbagliato mira", spiega su Facebook Virginia Raffaele.

"Non sono io la donna ritratta nella fotografia, e mi dispiace per la signora che è stata coinvolta inconsapevolmente in questo affare di stato", conclude l'attrice.