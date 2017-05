Virginia Raffaele: "Facciamo che io ero...", tutte le imitazioni su Rai2

Francesco Gabbani, Malika Ayane, Lino Guanciale, Roberto Bolle e Gabriel Garko ospiti della prima puntata di 'Facciamo che io ero...', il primo One Woman Show di Virginia Raffaele, in onda da giovedì 18 maggio su Rai2.

"L'attesa è finita. Da domani giovedì 18 maggio alle ore 21.20 su Rai2, arriva Virginia Raffaele con la prima delle quattro puntate di 'Facciamo che io ero...', il suo primo One Woman Show" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.

"Dopo le dirompenti partecipazioni al Festival di Sanremo e dopo aver registrato sold out nei teatri di tutta Italia con il suo spettacolo, Virginia Raffaele torna in televisione da protagonista assoluta, in grado di ricoprire ruoli e volti diversi: performer, comica, attrice, caratterista, cantante, ballerina" prosegue la Rai.



"Una poliedricità unica nel panorama televisivo italiano. 'Facciamo che io ero...' si avvale, inoltre, della partecipazione straordinaria di Fabio De Luigi, - si illustra dunque - a cui viene affidato il compito di 'badare' alle molteplici personalità che abitano Virginia Raffaele."

"Ospiti della prima puntata Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo e reduce dal premio della Sala Stampa dell'Eurofestival, Malika Ayane, una delle prime 'vittime' di Virginia Raffaele, e una grande attrice italiana, che si esibirà in un'intensa lettura" si continua.



"Alla prima puntata ha voluto contribuire anche l'amico Roberto Bolle - si riporta quindi -, con un cameo che lo vede protagonista di un celebre passo a due con Virginia Raffaele. Tra gli ospiti della prima puntata anche il duo comico Lillo e Greg, amici con i quali Virginia Raffaele ha esordito a Radio2 nel 2006, e Lino Guanciale, protagonista della serie 'La porta rossa'. Il Teatro 15 di Cinecittà si trasformerà così in un luogo magico, in cui gioco, ironia, sogni e poesia saranno il fil rouge che terrà insieme le diverse anime del programma."



"Virginia Raffaele oltre a interpretare alcune delle sue maschere più conosciute, come ad esempio Sabrina Ferilli e Donatella Versace, si esibirà in performance inedite, fatte di nuove maschere, duetti musicali, improvvisazioni e monologhi, interpretando se stessa" si osserva.

Si evidenzia in conclusione: "Donatella Versace, alias Virginia Raffaele, ogni settimana condurrà una nuova puntata del 'Donatella Late Show', in cui intervista personaggi di spicco dello showbiz: ospite della prima puntata Gabriel Garko. Nel cast di 'Facciamo che io ero...'., il corpo di ballo coreografato da Laccio e la band diretta dal Maestro Teo Ciavarella. A partire dal 24 maggio 'Facciamo che io ero…' andrà in onda ogni mercoledì fino alla puntata finale del 7 giugno."