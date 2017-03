Tg1 censura Virginia Raggi? Da Beppe Grillo tesi ridicola, dice Peluffo (PD)

Vinicio Peluffo del PD replica a Beppe Grillo.

"La polemica dei 5 Stelle sulla presunta censura a Virginia Raggi è del tutto pretestuosa e ha un chiaro obiettivo: rilanciare la disastrosa immagine della sindaca facendola passare per vittima del solito fantomatico complotto. Sostenere che la Raggi è stata censurata equivale ad andare contro l'evidenza dei fatti", dichiara il deputato del Partito Democratico Vinicio Peluffo, replicando a Beppe Grillo che in un post sul suo blog attacca il Tg1.



"Prima che la linea tornasse in studio, la sindaca ha infatti potuto parlare in diretta per due minuti e trenta. - spiega - E il conduttore ha deciso di tornare in studio per dar conto del contemporaneo discorso del premier Paolo Gentiloni. Si tratta dunque di una scelta editoriale e non di censura, una tesi resa ridicola dalla successiva trasmissione integrale del discorso della Raggi".



"Siamo dunque davanti alla solita pretesa di stabilire le scalette, le presenze e da oggi anche la durata dei collegamenti tv. Ma tg e trasmissioni, purtroppo per Beppe Grillo e i suoi, non sono come le comunarie di Genova", conclude l'esponente dem.