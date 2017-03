Primario del Pini arrestato intervistato da blog Beppe Grillo? M5S smentisce

Vinicio Peluffo del PD si chiede perché Beppe Grillo ha ospitato sul suo blog un video del chirurgo milanese Norberto Confalonieri, arrestato per corruzione e turbativa d'asta. Il MoVimento 5 Stelle smentisce.

"Oltre a presentare interrogazioni parlamentari sulle presenze in Rai del chirurgo milanese Norberto Confalonieri, arrestato per corruzione e turbativa d'asta, vorremmo che i deputati 5 Stelle ci spiegassero per quale motivo lo stesso chirurgo sia stato intervistato sul sito di Beppe Grillo, che ne magnificava la professionalità e le conoscenze di chirurgia robotica", chiede in una nota il deputato del Partito Democratico Vinicio Peluffo.



"Vorremo anche capire per quale motivo l'intervista di Confalonieri, che può essere rivista attraverso Youtube, risulta non più rintracciabile sullo stesso sito di Beppe Grillo. - precisa - L'impressione è che in alcuni casi il sito di Grillo, che fa della trasparenza un principio assoluto, venga meno ai suoi mantra".



In una precisazione, il capogruppo M5S Vincenzo Caso specifica però che "il chirurgo milanese Norberto Confalonieri non è mai stato intervistato dal blog di Grillo" e che "il video in questione è stato fatto da un attivista milanese nel 2010, ma non è stato mai rilanciato dal blog come erroneamente riportato".