Impegno Sala per centro produzione Rai a Milano ottima notizia, dice Peluffo (PD)

"La volontà espressa dal sindaco Beppe Sala di chiedere ai vertici Rai, anche attraverso il consiglio comunale, di valorizzare la presenza della tv pubblica a Milano e del suo centro di produzione, è davvero un'ottima notizia. - afferma in una nota il deputato del Partito Democratico Vinicio Peluffo - Ha ragione Sala il tema è stato sollevato più e più volte, è venuto il momento che l'azienda prenda una decisione nella direzione di dare maggiori responsabilità al centro di produzione di Milano, che ne è più che all'altezza".



"Io stesso l'ho chiesto con un atto ufficiale all'ad Campo Dall'Orto appena dopo il suo insediamento e recentemente mi sono duramente confrontato con i vertici Rai per il fatto che, invece di premiare Milano, addirittura la penalizzano con esternalizzazioni o trasferimenti continui da Roma di registi e tecnici. - sottolinea - Tutto questo mentre Milano continua a dimostrare grande capacità attrattiva per tutto il mondo dell'informazione e della comunicazione".



"Settimana prossima è prevista l'audizione dell'ad in commissione di Vigilanza, tornerò a chiedergli un impegno preciso dopo tante buone intenzioni" assicura il parlamentare.