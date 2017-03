Dai monologhi M5S in Rai alla monarchia assoluta di Grillo?, dice Peluffo (PD)

Vinicio Peluffo del PD replica al MoVimento 5 Stelle sul tema par condicio.

"Gli anonimi autori del blog di Beppe Grillo gettano finalmente la maschera: la Rai che sognano è fatta di monologhi grillini - rende noto il deputato del Partito Democratico Vinicio Peluffo -, senza contraddittorio. Il blog pretenderebbe che diventasse regola la pratica che già, di fatto, il movimento spesso impone in tv, ovvero il monologo grillino".



"L'esempio di oggi è eclatante: il problema non è la par condicio. Il problema è, molto semplicemente, che Luigi Di Maio non ha accettato il contradditorio. - specifica - Com'è possibile che tutti gli altri esponenti politici accettino le regole del confronto democratico, e i 5 Stelle no?".



"La democrazia funziona così. - ricorda quindi l'esponente den - Nessuno può essere dispensato dal confrontarsi con gli altri. Dove non c'è confronto, non c'è democrazia. Certo, se mettiamo l'odierno editto di Grillo contro la sua stessa candidata genovese, accanto alle assurde pretese del blog, viene da pensare che il modello di società che Grillo ha in mente per l'Italia è chiaro: la monarchia assoluta."