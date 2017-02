Contro giornalisti da Airola assurde pretese da autocrate, dice Peluffo (PD)

Vinicio Peluffo del PD contro Alberto Airola del M5S.

"La tendenza di Alberto Airola a travalicare i compiti di commissario della Vigilanza Rai per assumere ruoli non suoi, appare ormai fuori controllo fino ad assumere i caratteri di un vero e proprio delirio di onnipotenza. Siamo preoccupati" dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Vinicio Peluffo.



"Se finora Ariola si era 'limitato' alla pretesa di sostituire i direttori dei vari Tg Rai, oggi si spinge oltre. - sosttolinea - E parla, oltre che come commissario della Vigilanza e direttore del Tg2, a nome sia dell'Ordine dei giornalisti sia da giudice, stabilendo non si sa bene in base a quale norma, che ci troveremmo davanti a un caso di diffamazione".



"Il vero problema è che, dopo quattro anni di legislatura, Airola non ha ancora capito quali siano i compiti e i confini istituzionali di un commissario della Vigilanza. - concluide l'esponente dem - Di certo, non stabilire le scalette dei tg, dare ordini ai direttori e poi stabilire anche le punizioni se non lo ubbidiscono. Temo si sia confuso con un autocrate. E' assurdo".