Beppe Grillo vuole un Tg1 piegato ai voleri M5S, dice Peluffo (PD)

Vinicio Peluffo del PD contro Beppe Grillo.

"Gli attacchi di Beppe Grillo al direttore del Tg1 Mario Orfeo stanno superando ogni limite. Ormai siamo a vere proprie intimidazioni per ottenere un'informazione piegata ai voleri del M5S. - denuncia Vinicio Peluffo, deputato del Partito Democratico - Dopo il caso Genova speravamo che Grillo avesse compreso l'impossibilità di piegare ogni attività ai suoi voleri. Il comico genovese se ne faccia una ragione: in Italia democrazia e libertà sono valori fondamentali. Dunque, solidarietà a Orfeo per questo ennesimo intollerabile tentavo di condizionamento".