Aggressione troupe Nemo: troppa intolleranza contro stampa, dice Peluffo (PD)

Vinicio Peluffo del PD sull'aggressione alla troupe di Nemo.

"L'aggressione ai danni del giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi e del filmaker Edoardo Anselmi è un episodio gravissimo. Non solo per l'esplosione del tutto immotivata e gratuita di violenza, che ha portato al ferimento del giornalista, ma perché si iscrive in un clima crescente di intolleranza nei confronti della stampa, che non può non preoccupare. - comunica Vinicio Peluffo, deputato del Partito Democratico - Siamo di fronte a una pericolosissima deriva, in cui sempre più persone si sentono legittimate a rispondere alle domande di un giornalista non con le parole ma con le vie di fatto".



"Bisogna fare il possibile per fermarla, per esempio evitando certe campagne di criminalizzazione della categoria che certo non aiutano. - precisa l'esponente dem - Sono certo che la magistratura, intanto, prenderà provvedimenti nei confronti dell'aggressore. A Daniele Piervincenzi e alla Rai va la solidarietà, mia personale e dei commissari PD, insieme a un augurio di pronta guarigione per il giornalista".