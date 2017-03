L'ombra di Vinicio Capossela arriva in Germania con le Canzoni della cupa

Vinicio Capossela annuncia che il 28 aprile l'album "Canzoni della cupa" uscirà anche in Germania, Austria e Svizzera, con tanto di tour nelle principali città tedesche. L'obiettivo di Vinicio Capossela è dare voce e corpo alle ombre di un'Europa con le frontiere chiuse.

Vinicio Capossela, cantautore e polistrumentista annuncia che il 28 aprile il suo decimo album in studio "Canzoni della cupa" (pubblicato in Italia il 5 maggio 2016) uscirà anche in Germania, Austria e Svizzera, in concomitanza di un tour nelle principali città tedesche.



Vinicio Capossela su Facebook spiega il motivo di tale scelta: "Sono cresciuto in un'umanità che mi piaceva definire pangermanica e l'ho poi ritrovata in giro per l'Europa orientale e meridionale. Nelle generazioni come quella di mio padre per le quali la vera e sola lingua internazionale non era l'inglese o il francese, ma il tedesco. La moneta unica esisteva già da un pezzo ed era il Deutsch Mark. La lingua e la moneta di scambio del lavoro. Svizzera tedesca e Germania i luoghi in cui sono nati i loro figli. Alcuni sono rimasti, altri se ne sono andati, ma anche una divinità poliglotta come il dio cretese della lira Psarantonis, che pure tace in tutte le lingue, quando parla dice: Alles Klar! Come a dire tutto apposto! - e prosegue - In quell'Europa in cui molti vorrebbero farci tornare, un'Europa di frontiere e di permessi di lavoro, si sono formate nel mio cromoscoma queste fotografie. Questa gente che se ne è andata tra le braccia di un treno. I paesi dell'interno che si sono lasciati alle spalle sono restati vuoti. Hanno generato un ombra che ognuno si porta sotto ai piedi pur finendo in un altro mondo".



Vinicio Capossela sottolinea quindi: "Il disco 'Canzoni della cupa' cerca di dare voce e corpo a queste ombre. Lo abbiamo registrato in diversi luoghi e perfino negli Stati Uniti con musicisti di frontiera e di tradizione, ma sempre, in ogni canzone, è fatto di quell'ombra, che viene dal passato, ma si proietta nel futuro. Ci sono canzoni di fatica, di seduzione, di licantropia, ci sono angeli e demoni, e ci sono molte donne, e sposalizi e partenze. E c'è un treno che alla fine si porta via tutti. Spesso proprio per la Svizzera-Germania e per il resto del 'polo nord'."



"Da molti anni desideravo esibirmi in queste terre prese in prestito dall'origine, e sono davvero felice di farlo ora, portando in concerto questo disco: 'Canzoni della cupa', che finalmente vedrà la sua pubblicazione in Germania. - ammette Capossela - Abbiamo suonato diverse volte nelle capitali, ma sempre in maniera episodica. Questo è il primo vero tour che facciamo, grazie all'esperienza e al rapporto di stima con Berthold Seliger e la sua agenzia. C'è voluto tempo, ma sono contento che questo viaggio inizi proprio con questo disco, per la materia umana di cui è fatto".



"L'emigrazione è cambiata e ora non andiamo nei paesi europei da emigranti ma da concittadini, ed è il progresso più grande io credo che abbiamo fatto nella nostra storia, progetto che tanto più va difeso ora. - chiarisce infine il cantautore - E forse anche guardare il peso della nostra ombra, di quegli spettri lasciati dai nostri genitori nei paesi d'origine, ci può aiutare a sentire più da vicino, più fraternamente il viaggio, lo sradicamento che altri uomini devono compiere, senza avere il privilegio di essere concittadini di nessuno".