Tassa Airbnb: trovare soluzione con Mef e Agenzia Entrate, dice Gibiino (PD)

Vincenzo Gibiino di Forza Italia sulla tassa Airbnb.

"Sulla tassa Airbnb bisogna trovare una soluzione condivisa con il ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate" riferisce in una nota il senatore di Forza Italia Vincenzo Gibiino.

"Non si possono obbligare gli operatori del settore ad adeguarsi in così poco tempo con una misura che tra l'altro comporta un costo oneroso per le imprese" sostiene l'esponente azzurro.

"Gli agenti immobiliari a cui lo Stato richiede, con questo nuovo obbligo, la collaborazione per il recupero di risorse, non sono di fatto messi nelle condizioni di adempiere" afferma infatti.