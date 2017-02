Province, caos inenarrabile: governo avvii riforma vera, dice Gibiino (Fi)

"Inutile affermare che ci avevamo visto giusto e che avevamo anche previsto che sarebbe finita così, in modo drammatico, con le Province oggi senza risorse, impossibilitate a fare anche il semplice bilancio provvisorio" segnala in un comunicato il senatore di Forza Italia Vincenzo Gibiino.



L'esponente azzurro riferisce dunque: "Tra i tanti nodi mai affrontati, prima dall'esecutivo Renzi, quindi dall'attuale governo, ci sono quelli dei servizi e del personale."



Sottolinea: "Nel primo caso ci troviamo di fronte al rischio paralisi, con gli enti ormai privi delle risorse indispensabili per affrontare gli oneri di scuole e strade, quindi la destinazione ultima del personale provinciale, mai transitato, nonostante gli annunci, in altre realtà. Un caos inenarrabile, al quale Palazzo Chigi non sembra proprio in grado di mettere mano."



"Il mio personale sostegno, in un momento di così estrema difficoltà, va al presidente dell'UPI e a tutti coloro che sono alla guida di enti senza benzina e privi di regole", aggiunge quindi il vicepresidente della bicamerale sull'Attuazione del federalismo fiscale, concludendo: "Serve una riforma vera, che sostituisca la non riforma renziana".