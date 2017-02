Milleproroghe 2017: governo ignora protesta trasversale, dice Gibiino (Fi)

Vincenzo Gibiino di Forza Italia sul decreto Milleproroghe 2017.

"La protesta trasversale che accomuna in questi giorni tassisti, ambulanti e tante altre categorie di lavoratori, sembra non scalfire la coscienza di un governo che si dimostra incapace di ascoltare le ragioni dei cittadini, di confrontarsi seriamente con loro e di trovare soluzioni condivise. Chi lavora e paga le tasse chiede regole che prevedano una concorrenza leale tra i soggetti, senza privilegi, senza favoritismi di sorta", scrive in una nota il senatore di Forza Italia Vincenzo Gibiino in merito al Milleproroghe 2017.



"L'esecutivo Gentiloni cala dall'alto ogni sua scelta, e avanza a colpi di fiducia esautorando il Parlamento proprio come faceva l'esecutivo Renzi. Forza Italia è vicina ai lavoratori in piazza, consapevole di quanto sia difficile operare in una situazione di così grave crisi economica, senza una reale tutela da parte delle Istituzioni" fa sapere infine il parlamentare azzurro.