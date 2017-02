Decreto salva banche: bene divieto su intermediazione immobiliare, dice Gibiino (Fi)

Vincenzo Gibiino di Forza Italia sul decreto salva banche.

"L'emendamento presentato al dl salva banche, che chiede l'introduzione del divieto per gli istituti di credito di esercitare, anche attraverso società partecipate o controllate, l'attività di intermediazione immobiliare, e che ha già trovato l'appoggio trasversale di oltre 70 senatori, rientra nella necessità di sostenere un settore vitale per la nostra economia e da troppo tempo in crisi, e di tutelare gli interessi degli utenti. Riteniamo infatti fondamentale garantire un'intermediazione terza, sempre corretta e trasparente" diffonde in un comunicato il senatore di Forza Italia Vincenzo Gibiino.



"Si prenda ad esempio il modello americano, che già dal 2009, con l'Omnibus Appropriations Act, proibisce in modo permanente alle banche di entrare nell'intermediazione e nella gestione delle imprese immobiliari, evitando così la creazione di concentrazioni anticoncorrenziali il cittadino che acquista o cede un immobile deve trovarsi di fronte a professionisti dei quali potersi fidare proprio perché terzi. - spiega - E' altresì da scongiurare ogni rischio di condizionamento in fase di richiesta e concessione di mutuo ipotecario. Si eviti pertanto un cortocircuito che renderebbe ancora più instabile il mercato, con banche in posizione di privilegio rispetto all' utenza. L'economia nazionale riprenderà solo se l'immobiliare, e di conseguenza l'edilizia, ritroveranno vigore. Ogni azione che andrà in questa direzione sarà sostenuta dall'Osservatorio".