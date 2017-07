Vigili del Fuoco: rinnovo contratto già azzoppato. Conapo: si va verso sciopero

Il Conapo denuncia la mancanza di stanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro dei Vigili del Fuoco, lavoro così non equiparato agli altri corpi dello Stato.

"Gli attuali stanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro dei Vigili del Fuoco non consentono di superare l'enorme divario retributivo esistente tra le retribuzioni dei vigili del fuoco e quelle degli altri corpi dello Stato, tra cui la polizia, stesso Ministero dell'Interno" denuncia in una nota Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco, commentando le dichiarazioni del sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

"Parliamo di un ingiustificato divario di 300 euro mensili che aumenta con le qualifiche più elevate. - evidenzia il sindacalista - Senza maggiori stanziamenti per questo scopo nella prossima legge di bilancio a beneficio del personale in divisa, il rinnovo del contratto parte già pesantemente azzoppato".



"Il governo deve mettere all'ordine del giorno anche assunzioni straordinarie, equiparazione del sistema pensionistico con gli altri corpi, previdenza complementare, il ruolo tecnico come in polizia e i riconoscimenti delle malattie professionali" esorta inoltre il segretario del Conapo chiarendo che "se anche questa volta il governo si dimenticherà di riconoscerci pari dignità agli altri corpi, i vigili del fuoco scenderanno in protesta. - ricordando - Per le banche hanno trovato miliardi in pochi minuti, per chi salva i cittadini non si trovano mai risorse?".