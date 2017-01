Strage di Viareggio: 7 anni per Moretti ed Elia, ex FS e RFI. Pm chiedevano il doppio

Per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, dove per l'esplosione del treno merci che conteneva Gpl hanno perso la vita 32 persone e molti altri hanno riportato ferite invalidanti a causa delle ustioni, i pm avevano chiesto 16 anni di carcere per l'ex amministratore di Ferrovie, Mauro Moretti (oggi Ad di Leonardo-Finmeccanica) e 15 anni per Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rfi.



I giudici del Tribunale di Lucca hanno invece inflitto ai due ex dirigenti delle ferrovie una pena di 7 anni di reclusione.



Sul banco degli imputati c'erano però 33 persone e 9 società, accusate a vario titolo di disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali.