Omicidio Loris Stival: gup rigetta richiesta domiciliari per Veronica Panarello

Il gup di Ragusa ha rigettato la richiesta degli arresti domiciliari per Veronica Panarello, condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio di 8 anni Andrea Loris Stival.

Veronica Panarello, accusata dell'omicidio del figlio Andrea Loris Stival, non finirà ai domiciliari. A stabilirlo il gup del Tribunale di Ragusa che ha rigettato la richiesta dell'applicazione degli arresti domiciliari per la Panarello, già condannata a 30 anni di reclusione.



Il gup ha spiegato che la richiesta presentata dai legali della donna è stata dichiarata inammissibile per mancata notifica agli avvocati delle parti offese.



Proprio per questo, l'avvocato Villardita che difende Veronica Panarello presenterà una nuova istanza, per ottenere i domiciliari anche con l'uso del braccialetto elettronico, poiché ormai non esisterebbe più il rischio di inquinamento delle prove.