Stefano Accorsi e Jasmine Trinca a Verissimo, con Barbara D'Urso

Nuovo appuntamento con Verissimo, in onda sabato 20 maggio su Canale 5.

"Sabato 20 maggio 2017, alle ore 16.10 su Canale 5, appuntamento con Verissimo. Per la prima volta a Verissimo due attori molto amati del cinema italiano: Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, insieme al cinema nel film diretto da Sergio Castellitto 'Fortunata'" illustra in una nota Mediaset.



"Barbara D'Urso, splendida sessantenne, ripercorrerà con Silvia Toffanin i momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera. Inoltre, ospiti del talk show: Mara Maionchi, in partenza su Canale5 con 'The Winner is' ed Elodie. Infine, per lo spazio dedicato a 'Il Segreto' sarà in studio uno dei personaggi chiave di questa stagione della soap: il terribile Cristobal (Carlos De Austria)" espone infine nel comunicato il Biscione.