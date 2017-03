Paola Ferrari, Caterina Murino e Giorgio Manetti: è tutto Verissimo

Torna Verissimo, in onda sabto 18 marso su Canale 5.

"Sabato 18 marzo 2017, alle ore 16.30 su Canale 5, torna l'appuntamento con Verissimo. - viene annunciato in una nota - Per la prima volta a Verissimo la giornalista e volto storico della cronaca sportiva in tv Paola Ferrari. Da Letterina a Bond Girl: Caterina Murino racconta la sua carriera ai microfoni del talk show di Canale 5. Dopo l'intervista rilasciate settimana scorsa da Gemma Galgani, questo sabato Silvia Toffanin accoglie in studio Giorgio Manetti, protagonista maschile del Trono Senior di Uomini e Donne. Per lo spazio dedicato all'Isola dei damosi, saranno in studio Rocco Siffredi, appena rientrato dall'Honduras dove è stato ospite per una settimana e la quarta eliminata al televoto Giulia Calcaterra. Infine, per lo spazio dedicato a 'Il Segreto', sarà ospite la misteriosa Rafaela (Sara Moraleda)".