Gabriel Garko e Alessandra Amoroso insieme, è Verissimo

Nuovo appuntamento con Verissimo, in onda sabato 25 marzo su Canale 5.

"Sabato 25 marzo 2017, alle ore 16.10 su Canale 5, Silvia Toffanin presenta una puntata imperdibile di Verissimo, ricca di ospiti e sorprese. - viene annunciato - Tra pochi g'orni tornerà su Canale 5 con la fiction cult 'L'Onore e il Rispetto - Ultimo Capitolo'. In esclusiva a Verissimo l'attore Gabriel Garko. Icona della musica italiana e dello spettacolo da oltre 50 anni: ai microfoni di Verissimo si racconta Orietta Berti. Dal mondo di 'Amici' ospiti del talk show il direttore artistico Giuliano Peparini e Alessandra Amoroso. Torna in televisione dopo anni di assenza. A Verissimo Alessandra Pierelli. Infine, per lo spazio dedicato a 'Il Segreto', sarà ospite il giovanissimo Matías (Ivan Montes)".