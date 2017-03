Vercelli: sperona auto ex moglie e l'accoltella. Prima la minaccia su Facebook

Tragedia a Borgo Vercelli: Un uomo ha atteso l'ex moglie chee uscisse dal lavoro, le ha speronato l'auto e poi l'ha accoltellata in strada. Poche ore prima dell'aggressione, l'uomo aveva postato uno sfogo minaccioso su Facebook.

Nonostante avesse ricevuto una diffida a non avvicinarsi all'ex moglie, oggi Maurizio Zangari ha speronato l'auto della donna, Fiorilena Ronco, 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe atteso l'ex moglie uscire dal lavoro e, appena messo in moto l'auto, l'ha speronata. La donna ha quindi provato a fuggire a piedi ma l'ex marito l'ha raggiunta e accoltellata all'addome. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove è stata operata. Sarebbe in fin di vita. Poche ore prima dell'aggressione l'uomo avrebbe scritto su Facebook: "Donne di m... vi ricordo una cosa sola... toglietemi mio figlio e vi sfracello non toccate il mio sangue". L'uomo è stato arrestato.