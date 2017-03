Venezuela: bambini abbandonano scuola per cercare cibo coi genitori

L'allarme della Fides sull'abbandono scolastico in Veneuela, associato all'alto tasso di povertà neel paese sud americano.

"La diserzione scolastica è una delle conseguenze della crisi del Venezuela. Si calcola che tra il 2005 e il 2015, 141.823 studenti di scuola primaria e secondaria del Paese abbiano abbandonato gli studi, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione", riferisce in una nota la Fides.



"L'assenteismo dalle scuole si è rafforzato all'inizio dell'anno scorso. I bambini non andavano più a scuola per accompagnare i genitori nelle lunghe code per comprare generi alimentari nei supermercati. Secondo uno studio locale - prosegue dunque l'agenzia di stampa cattolica -, il 30 % degli alunni di 70 scuole dello Stato di Miranda mancavano da scuola una o due volte alla settimana per questo motivo. Una ragione ancora più drammatica che influisce all'abbandono scolastico è data dal fatto che molti bambini sono costretti a lavorare per compensare le spese nelle rispettive famiglie."



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie precisa in conclusione: "La crisi si è esacerbata a giugno 2016 quando la diserzione scolastica ha raggiunto il suo massimo storico con il 51%, cioè oltre 3 mila bambini di 173 scuole. Più della metà erano stati coinvolti nella frenetica ricerca di cibo e la maggior parte ha dichiarato di aver paura di non mangiare a casa."