Venezuela: aiutare poveri in questo momento difficile, dice Vescovo di Los Teques

La Fides riporta il monito della diocesi di Los Teques sulla situazione in Venezuela.

"Il Vescovo della diocesi di Los Teques (Venezuela), mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez, ha pubblicato un messaggio alla comunità dove, in 8 punti, richiama i sentimenti della Chiesa cattolica riguardo la situazione politica nazionale, già espressi dalla Conferenza episcopale nel gennaio scorso, e invita tutti a riprendere la via del dialogo malgrado sia stato screditato" si riporta in una nota dalla Fides.



"Sia il Papa che i Vescovi considerano utile il dialogo solo e quando esistano le condizioni che lo rendono efficace" si legge nel messaggio pervenuto all'agenzia di stampa cattolica.



«La situazione di angoscia e povertà che cresce sempre di più, è quella che vive la maggior parte del popolo venezuelano e che adesso coinvolge anche il nostro lavoro pastorale e la nostra vita cristiana. Siamo chiamati, con le nostre carenze e limitazioni, ad aprire i nostri cuori e le nostre mani a coloro che hanno più bisogno» ribadisce il testo.



"Mons. Fuenmayor Suárez chiama tutti, religiosi e uomini di buona volontà, ad essere solidali con i più poveri in questo momento difficile. La popolazione continua a soffrire la mancanza di generi alimentari e di medicine. Ieri, 2 maggio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha emesso un comunicato che appoggia il presidente Maduro nella sua proposta di una Assemblea nazionale costituente" si prosegue.



"Sempre ieri i Rettori delle principali Università del Venezuela (Università Central del Venezuela, Simón Bolívar, Catolica Andrés Bello, Metropolitana e Monteávila) si sono incontrati per esprimere una dura protesta contro la repressione da parte delle forze dell'ordine - viene illustrato in ultimo -, per chiedere al governo di rispettare la costituzione vigente e di indire le elezioni per poter ricostruire le istituzioni del paese. I Rettori delle Università hanno partecipato al Forum 'Dall'Università verso il Paese', in cui hanno dichiarato che i luoghi di studio pubblici e privati continueranno ad essere al servizio dei venezuelani nel dibattito pluralista, nella ricostruzione delle istituzioni, nel rispetto della costituzione e della democrazia."