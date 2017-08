Venezuela, Trump condanna dittatura di Maduro: rilasciare leader opposizione

Donald Trump condanna "le azioni della dittatura di Maduro" e chiede il rilascio immediato dei leader dell'opposzione Lopez e Ledezma.

"Lopez e Ledezma sono prigionieri politici detenuti illegalmente dal regime" chiarisce il presidente USA Donald Trump, condannando l'arresto in Venezuela dei leader dell'opposizione a seguito dell'elezione della nuova Assemblea costituente.

Trump chiarisce quindi che "gli Stati Uniti condannano le azioni della dittatura di Maduro" il quale verrà quindi considerato "personalmente responsabile per la salute e la sicurezza di Lopez, Ledezma e degli altri arrestati". GLi USA chiedono quindi "il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri".



L'opposizione a Maduro intanto rimanda a giovedì "la marcia contro la frode costituente", annuncia su Twitter uno dei leader Freddy Guevara, perché il 3 agosto è "il giorno in cui la dittatura ha intenzione di 'installare' la frode".

Tra i 545 membri eletti della nuova Assemblea costituente in Venezuela anche "Nicolasito", il 27enne Nicolas Ernesto Maduro Guerra figlio del presidente venezuelano, nonché la moglie di Maduro.