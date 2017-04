Venezuela: Caracas in mano alla malavita, cresce numero bambini orfani

La Fides riferisce sulla tragica situazione a Caracas, in Venezuela.

"Negli ultimi 5 anni a Caracas (Venezuela) è aumentato in modo significativo il numero di bambini orfani a causa della malavita. Sebbene non ci siano cifre ufficiali di bambini e adolescenti che restano senza genitori, la media è allarmante" informa in una nota la Fides.



"Considerando il 10% dei casi di omicidio registrati nell'obitorio di Bello Monte nel primo trimestre dell'anno, un totale di 1.600 bambini e adolescenti sono rimasti orfani. In totale sono stati registrati 1.334 cadaveri tra gennaio e marzo. Di questi, il 60% corrisponde a casi di omicidio, pari a 800 genitori morti" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie informa: "Secondo le stime del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), negli ultimi cinque anni il Paese è stato considerato uno dei più violenti del mondo, con oltre 132 mila persone assassinate, e di conseguenza 66.034 bambini e adolescenti rimasti orfani."



"La figura maschile è quella più colpita. Il 95% delle vittime di omicidio infatti sono uomini. Stando alle cifre dell'obitorio, nel mese di gennaio sono risultati orfani 604 bambini e adolescenti, a febbraio 243 e a marzo 255 minori" viene rivelato in ultimo.