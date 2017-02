Referendum autonomia Veneto 2017, Zaia: election day o voto in autunno

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, che si terrà nel 2017. La data è ancora da fissare. Luca Zaia chiede l'election day con le amministrative ma al massimo, assicura, il referendum sull'autonomia del Veneto si farà in autunno.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato ieri sera le modifiche alla legge regionale del 19 giugno 2014 riguardante la consultazione popolare. Sarà quindi possibile indire un referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, forse già questa primavera o al massimo in autunno come anticipa il governatore della Lega Nord Luca Zaia.



Il questito al referendum sarà quello che la Corte Costituzionale aveva autorizzato a porre, vale a dire "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?".



"Con o senza election day, senza nessuna 'gentile concessione' da parte del governo. Abbiamo votato e approvato la norma che ci consente di farlo da soli, senza elemosinare a Roma. - scrive su Facebook Zaia in merito al referendum - Certo, spiace togliere ai cittadini 14 milioni di euro per andare alle urne, ma è bene che tutti sappiano che il governo non ha risposto a ben due sollecitazioni. Silenzio totale, arrogante".



"Ma sono certo - prosegue il governatore del Veneto - che sono soldi ben spesi, quando strapperemo a Roma competenze, poteri e risorse per consentire a un popolo che ha l'autonomia nel DNA, nella sua identità, di autodeterminarsi nelle proprie scelte, di guardare in faccia al proprio destino e al proprio futuro, smettendola di essere considerata quella vacca facile da mungere per coprire i buchi di chi sa soltanto sprecare".



"Vedrete: - assicura infine Zaia - ce la faremo a conquistare quella autonomia che ci spetta da sempre!".