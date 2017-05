PIncontinenti e stomizzati: mozioni per migliore qualità di vita, dice Padua (PD)

Venera Padua del PD sulle mozioni sull'incontinenza e sugli stomizzati.

"L'obiettivo delle mozioni sull'incontinenza e sugli stomizzati è quello di promuovere interventi funzionali a garantire una migliore qualità della vita ai soggetti incontinenti e stomizzati, in modo da rendere maggiormente efficienti ed efficaci le fasi della prevenzione, della cura e della riabilitazione, legate a tali patologie", spiega in una nota la senatrice del PD Venera Padua nella sua dichiarazione di voto sulle mozioni.



"È indubbio - prosegue l'esponente dem - come sia per gli stomizzati che per gli incontinenti la malattia rappresenti un momento di crisi particolarmente complesso, una condizione in cui viene alterato l'equilibrio psicofisico e la qualità della vita viene a modificarsi sensibilmente. Per questo è importante promuovere operazioni mirate per garantire cure e assistenza appropriate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in modo che le azioni messe in campo per aiutare chi è affetto da tali patologie siano caratterizzate dai principi dell'efficienza e dell'efficacia, dell'omogeneità territoriale e della libera accessibilità all'interno dell'intero territorio nazionale. In questo senso, l'istituzione di un registro nazionale dei soggetti stomizzati e incontinenti, come richiesto nella nostra mozione, è fondamentale".



"E' poi importante - sottolinea la parlamentare - rispondere, anche in un quadro di razionalizzazione della spesa e di centralizzazione degli acquisti, al bisogno di interventi mirati e differenziati a seconda delle esigenze personali dei pazienti, senza standardizzazioni o uniformazioni di sorta e garantendo la privacy dell'assistito nella consegna dei ausili. Infine, è quanto mai opportuno adoperarsi per migliorare l'assistenza medico-infermieristica specializzata, in possesso di competenze adeguate e strettamente correlate al trattamento delle patologie suddette, in quanto è importantissimo intervenire in modo mirato sotto l'aspetto sia prettamente medico sia psicologico-emotivo".