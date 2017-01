Minori: contro maltrattamenti società sia "comunità educante", dice Padua (PD)

"I bambini che assistono alle violenze familiari rischiano, spesso, di essere 'invisibili', trascurati: quei minori che vivono nella violenza o che assistono a maltrattamenti nella propria famiglia crederanno che quello è il modello 'giusto', rischiando di divenire adulti violenti. - riferisce in un comunicato Venera Padua, senatrice del Partito Democratico - Bisogna, invece, intervenire in via preventiva, anche allontanando dai nuclei familiari gli uomini violenti e che non rispettano le donne."



"C'è necessità di coinvolgere anche i bambini nel contrasto alla violenza di genere. Approfondendo le analisi anche sui minori e sui loro comportamenti può emergere un quadro familiare dove ci sono maltrattamenti e soprusi. Dobbiamo diventare una 'comunità educante' - informa in ultimo l'esponente dem -, coinvolgendo tutte le nostre comunità nel processo di contrasto alla violenza contro le donne. Qualsiasi forma di maltrattamento, fisica, psicologica e verbale, è un problema che riguarda tutti e tutte: perciò serve un impegno congiunto. Non si può girare la testa dall'altra parte, pensando che non siano affari nostri."