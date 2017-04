Lampedusa e migranti: giusto Premio Unesco a Giusy Nicolini, dice Padua (PD)

Venera Padua, senatrice del Partito Democratico, sul premio Unesco al sindaco di Lampedusa.

"Il riconoscimento che oggi l'Unesco assegna a Giusy Nicolini, Sindaca di Lampedusa, per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti e averli accolti con dignità è una bellissima notizia per tutti gli italiani e per i tanti siciliani che in questi anni sono stati in prima linea nell'accoglienza dei migranti" riporta in una nota Venera Padua, senatrice del Partito Democratico.



"Ma il Premio è soprattutto il giusto riconoscimento del lavoro straordinario di una donna che, sin dalla sua elezione a Sindaca di una terra di frontiera come Lampedusa, ha saputo soccorrere e accogliere con grande generosità l'umanità dolente che in questi anni è approdata sull'isola senza nessuna distinzione di religione o di razza e in difesa dei diritti umani" prosegue l'esponente dem.