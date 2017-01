Ddl responsabilità personale sanitario: assicura garanzie medico-paziente, dice Padua (PD)

"Maggiore attenzione e cura per gli utenti del sistema sanitario, fornendo strumenti più efficaci per la sicurezza e la salute dei pazienti, e più tutele per l'attività professionale degli operatori della sanità: sono questi i principi ispiratori di una legge che intende assicurare maggiori garanzie nel rapporto medico-paziente", spiega in una nota la senatrice del Partito Democratico Venera Padua, commentando l'approvazione a Palazzo Madama del ddl sulla responsabilità professionale del personale sanitario.



L'esponente dem evidenzia in conclusione: "Anzitutto il provvedimento prevede la nascita di un centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e di un osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza che avranno il compito di adottare misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario attraverso linee di indirizzo specifiche elaborate con mondo scientifico e associazioni. Fondamentali anche le linee guida sulle buone pratiche clinico-assistenziali che saranno un vademecum per l'attività del personale sanitario. Bene anche la 'stretta' prevista per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. La legge contiene tutta una serie di misure, comprese le norme sul diritto d'accesso alla documentazione sanitaria in formato elettronico, sulla certezza dei tempi per il risarcimento dei danni e sugli obblighi assicurativi, rivolte in primis ad assicurare livelli maggiori di sicurezza, trasparenza e garanzia per tutti gli utenti delle strutture sanitarie e per il personale stesso. Il provvedimento apporta senza dubbio un miglioramento di sostanza nel sistema di funzionamento del servizio sanitario nazionale."