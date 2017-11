Vasco Rossi: dopo 37 anni in radio il poco politically correct "Colpa d'Alfredo"

Vasco Rossi riesce finalmente dopo 37 anni a far uscire in radio come singolo "Colpa d'Alfredo", scartato come brano per il lancio del omonimo disco del 1980 perché poco politically correct.

A 37 anni dall'uscita dell'omonimo album, Vasco Rossi esce in radio con il singolo "Colpa d'Alfredo".

Il Blasco avrebbe voluto scegliere questo brano anche per il lancio del disco del 1980 ma alla fine si scelse la più politically correct "Non l'hai mica capito" visto che in "Colpa d'Alfredo" il rocker di Zocca cantava poeticamente "è andata a casa con il negro la troia".



In realtà, oggi il clima censorio non sembra cambiato poi di molto ma ormai Vasco Rossi, soprattutto dopo il concerto a Modena Park, è diventato una leggenda del rock italiano ed il brano è ampiamente sdoganato, quindi in pochi si sentiranno offesi di sentire in radio "Colpa d'Alfredo" dal 1 dicembre.

Sempre il 1 dicembre verrà inoltre lanciato nei cinema "Vasco Modena Park - Il film".

Jessica Montani

