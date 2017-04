Vasco Rossi con Kevin Bacon in studio di registrazione ma non dà "i numeri"

Vasco Rossi pubblica un video da Los Angeles, in compagnia di Kevin Bacon. Oltre a fare l'attore, Kevin Bacon è anche un musicista e c'è già chi pensa ad una possibile collaborazione con Vasco. Al Komandante verrà quindi assegnato un "numero di Bacon"?

Vasco Rossi pubblica ieri sera un nuovo "klippino" da Los Angeles. Nel video postato su Facebook, a far compagnia a Vasco Rossi è l'attore hollywoodiano Kevin Bacon, che dal 1995 ha dato vita assieme al fratello Michael il duo dal nome poco fantasioso Bacon Brothers, che ha pubblicato però ben 8 dischi finora.



Vasco Rossi a Los Angeles registra a quanto pare nello Speakeasy Studios, lo studio di registrazione che Kevin Bacon è solito frequentare quando si trova nella città californiana.



Nel prossimo nuovo singolo di Vasco Rossi ci sarà quindi anche la voce di Kevin Bacon? Se così fosse, i fan del Komandante dovrebbero quindi a questo punto cominciare a calcolare il numero di Bacon attribuito a Vasco Rossi, in base al passatempo inventato nel 1994 sulla base dell'ipotesi dei sei gradi di separazione, che assegna un numero ad ogni persona che ha lavorato fianco a fianco con Kevin Bacon, ed un altro a chi ha lavorato con uno della lista precedente e così via.