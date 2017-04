Vasco Rossi a sorpresa da Fiorello, e lo invita al concerto di Modena. Video

Vasco Rossi fa una incursione nel bar di Fiorello, nell'anteprima di Edicola Fiore. Il rocker di Zocca invita quindi Fiorello al concerto evento di Modena, che celebra i primi 40 anni sul palco di Vasco Rossi.

Apparizione a sorpresa questa mattina di Vasco Rossi nell'anteprima di Edicola Fiore, la popolare trasmissione che va in onda ogni mattina alle ore 7:30 su Sky Uno. L'incursione di Vasco Rossi non è stata fisica ma virtuale, con il rocker di Zocca che ha salutato Fiorello attraverso un collegamento internet (anche se sembrava più un clippino videoregistrato).



"Come si fa ad alzarsi così presto", domanda in primis Vasco Rossi, che ha subito ricordato il concerto evento che si terrà a Modena per festeggiare i primi 40 anni sul palco del cantante. Vasco Rossi fa quindi notare che tra i 200mila partecipenti manca proprio Fiorello, che è stato così invitato al concerto al Modena Park.