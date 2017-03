Vasco Rossi "Come nelle favole" vola dalla radio al Modena Park

Al via in radio il brano "Come nelle favole", che accompagnerà i fan di Vasco Rossi fino alle porte del concerto evento Modena Park, per festeggiare i primi 40 anni di fronte del palco del rocker di Zocca.

A poco più di 3 mesi mesi al "Vasco Modena Park" che festeggerà i primi 40 anni di fronte del palco del rocker di Zocca, esce in radio oggi venerdì 17 marzo "Come nelle favole", la canzone che ci accompagnerà i fan di Vasco Rossi alle porte del concerto evento al Parco E. Ferrari di Modena, dove si riuniranno 220mila persone.



Dopo la balland "Un mondo migliore", il brano "Come nelle favole" anticipa la primavera grazie ad una interpretazione di Vasco Rossi tra sogno e malinconica ironia.



"Come nelle favole" è uno dei 4 inediti contenuti in "VascoNonStop", l'antologia con 69 canzoni del rocker in ordine cronologico dall'ultima "Un mondo migliore", alla prima, "Jenny", da oltre 4 mesi sempre nei primi 10 della classifica delle vendite.

