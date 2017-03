Morto sassofonista Rudy Trevisi. Vasco: complice di lunghe notti in studio

Morto Rudy Trevisi, il sassofonista di Vasco Rossi che lo ricorda su Facebook: "Hai caratterizzato e arricchito gli album degli anni '80".

"L'indimenticabile 'Sax' di tante canzoni... amico complice di lunghe notti in studio..straordinario e geniale musicista...che ha caratterizzato e arricchito gli album degli anni '80. Rudy Trevisi se n'è andato ma non morirà mai dentro di noi..Wiva Rudy!!". Con questo breve post Vasco Rossi saluta Rudy Trevisi, sassofonista ufficiale del rocker di Zocca.



Rudy Trevisi ha collaborato anche con altri artisti come Renato Zero ed Eros Ramazzotti.