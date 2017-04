Siria, attacco con armi chimiche: i due fronti verso la dissoluzione, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD commenta l'attacco con armi chimiche sulla Siria.

"Il mondo è costretto ad assistere al susseguirsi in Siria di crimini di guerra ai danni di cittadini indifesi e addirittura di bambini" denuncia in un comunicato il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti, commentando l'attacco chimico odierno ad Idlib.



"Nelle ultime ore un nuovo tragico attacco. - riassume - Un raid aereo con armi chimiche contro la città di Khan Sheikhun, in mano ai ribelli. I morti sono decine e il conto è destinato a salire. Le bombe hanno colpito anche gli ospedali, dove adulti e bambini erano ricoverati per altre conseguenze della guerra. Molti cittadini lamentano gravi disturbi fisici dovuti ai gas tossici. Siamo di fronte alla ferocia e alla follia della guerra tra esseri umani".



"L'Alto rappresentante UE per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha giustamente richiamato le responsabilità del regime di Bashar al-Assad: - sottolinea il parlamentare dem - chi ha commesso crimini di guerra deve essere chiamato a risponderne. E farebbero bene a riflettere di più anche quegli esponenti del Parlamento italiano che vanno a farsi fotografare con chi si macchia di simili nefandezze (in riferimento alla foto di Antonio Raggi, ndr). Bisogna fermare questa guerra, frapporsi tra le truppe ribelli e il regime siriano, due fronti che stanno procedendo senza scrupoli verso la dissoluzione."