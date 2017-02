Scissione PD? Due mezzi ulivi non fanno una pianta, dice Chiti

Vannino Chiti del Pd riflette sulla legge elettorale.

"Non si può fare una cattiva legge elettorale solo per votare a giugno, sapendo che poi non ci sarà una maggioranza. Se l'idea è esportare i capilista bloccati anche al Senato, lasciare una soglia di sbarramento al 3% per la Camera e all'8% al Senato, io dico subito che mancherà il mio voto" diffonde in un comunicato il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.



Il parlamentare del PD prosegue: "Ci sono due strade per fare una buona legge: un Mattarellum corretto con il 50% di collegi uninominali e il 50% di proporzionale; oppure la bozza della commissione PD, che prevedeva collegi uninominali, ripartizione proporzionale dei seggi, un piccolo premio di maggioranza a chi arriva primo."



"Serve un grande momento di discussione su programmi e alleanze - aggiunge in conclusione -, poi le primarie di coalizione. La scissione sarebbe una catastrofe, due mezzi ulivi non fanno una pianta. Il governo deve affrontare le emergenze, non può essere sfiduciato dalla direzione del Pd."