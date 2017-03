Orlando: UE serve cambiarla e difenderla. Contro attacco populismi, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD riflette sulle parole di Andrea Orlando.

"Sono d'accordo con Andrea Orlando: l'Unione europea va cambiata e allo stesso tempo difesa" scrive in una nota il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.



Il parlamentare del PD specifica infine: "La sfida che spetta innanzi tutto a noi progressisti europei, è quella di ridare slancio all'Europa, dandole nuovi compiti di integrazione su macroeconomia e sviluppo, difesa e sicurezza comune, immigrazione, welfare del terzo millennio che dia a tutti opportunità di vita e dignità. Ma il nostro dovere è anche quello di difendere le storiche conquiste, i valori, il ruolo irrinunciabile dell'UE. È sotto attacco da parte dei populismi reazionari, lasciare che venga usata come obiettivo di comodo è pericoloso. Facciamo parte dell'Unione e dobbiamo avere la forza di darle il giusto peso e un futuro degno della visione con cui venne fondata."