Non si può far finta di niente contro ingiurie di Salvini a Napolitano, dice Chiti (PD)

"Ci sarebbe da stupirsi il giorno in cui Matteo Salvini facesse affermazioni dotate di equilibrio e di saggezza. Anche in questi difficili tempi la rozzezza e la violenza verbale non sono una virtù" afferma in una nota il senatore del PD Vannino Chiti, commentando la replica del leader della Lega Nord alle dichiarazioni di Giorgio Napolitano sulle elezioni anticipate.



"Le ingiurie contro il presidente Napolitano sono ricorrenti e gratuite, ma non per questo si può far finta di niente. A Napolitano vanno la mia stima e la massima solidarietà" conclude.