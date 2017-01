Migranti: a maggio delegazione Parlamenti UE a Pozzallo, annuncia Chiti (PD)

"Il prossimo 6 maggio una delegazione dei presidenti delle Commissioni Affari europei dei Parlamenti UE si recherà a Pozzallo, provincia di Ragusa, per incontrare cittadini, associazioni, autorità locali di uno dei centri maggiormente coinvolto nell'arrivo dei migranti" annuncia in una nota il senatore del PD Vannino Chiti.



"Sarà anche l'occasione - sottolinea - per una presa diretta di contatto dei parlamenti nazionali e per manifestare a tutti attenzione e solidarietà. L'impegno è volto anche a realizzare una più forte e comune assunzione di responsabilità dei Parlamenti verso il tema dei migranti, di quanti hanno diritto all'asilo, e a dare un contributo a politiche europee più efficaci. Il 28 di maggio, all'assemblea generale della Cosac verrà dedicata una sessione speciale al tema dei migranti".